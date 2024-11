“Temporary Shop e Centro commerciale naturale” la proposta della Consigliera Di Bella (PD) per il rilancio del centro storico

di: Redazione - del 2024-11-16

L'idea lanciata dalla consigliera del PD Monica di Bella, attraverso una mozione, comunicata al Presidente del Consiglio Comunale di Castelvetrano per il rilancio del centro storico di Castelvetrano, prevede l'individuazione di uno strumento già esistente in altre realtà: i cosiddetti Temporary Shop che punterebbero sullo sviluppo delle realtà commerciali locali e il riuso degli spazi urbani comunali e privati.

"Il Temporary Shop è un particolare Esercizio di vicinato: è infatti un esercizio temporaneo - così recita la nota della mozione - che rimane aperto in genere per 30-40 giorni o sino a esaurimento della merce. Compare in zone particolarmente in vista della città, proponendo le ultime novità e chiudendo improvvisamente.

Per questi motivi i Temporary Shop attirano l’attenzione e la curiosità dei consumatori.

In base alla esperienza vissuta in altre realtà, i principali vantaggi che si possono trarre dalla vendita temporanea riguardano:

- La possibilità di mettere in vendita articoli a prezzi promozionali per testare il mercato su un nuovo prodotto;

- La possibilità di suscitare nella clientela maggiore curiosità nel visitare lo shop temporaneo;

- La possibilità di esporre prodotti, magari in anteprima, rispetto a quelli disponibili nel negozio “ordinario”.

Altro strumento sul quale potere puntare per la rivitalizzazione del Centro Storico è il Centro Commerciale Naturale ovvero un insieme di esercizi commerciali che condividono una politica comune di sviluppo per la promozione del territorio. Il Centro Commerciale Naturale rappresenta una risposta alla grande distribuzione per valorizzare e salvaguardare le potenzialità commerciali e culturali dei centri città storici".