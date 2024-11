In contromano sulla A29 con la droga in auto, arrestati due uomini

di: Comunicato Stampa - del 2024-11-16

I Carabinieri della Compagnia di Trapani hanno arrestato un 59enne trapanese e un 26enne di nazionalità straniera per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio, i militari eseguivano una perquisizione personale e domiciliare nei confronti del 59enne trovandolo in possesso di circa 20 gr. di hashish, sottoposto a sequestro.

Successivamente, durante l’esecuzione di un posto di controllo alla circolazione stradale nel centro cittadino, il 26enne non si fermava all’ALT intimatogli, dandosi a precipitosa fuga alla guida della propria autovettura.

Per sfuggire ai Carabinieri il 26enne avrebbe persino imboccato la A29 in contromano, incurante dei veicoli che sopraggiungevano nel senso opposto, mettendo a serio rischio l’incolumità propria, degli utenti della strada e dei militari. È servito l’intervento di più equipaggi per bloccare la folle corsa del 26enne che, a seguito di perquisizione personale, veniva trovato in possesso di dosi di hashish e marijuana. All’esito dell’udienza di convalida non è stata adottata alcuna misura nei loro confronti.