"Sade Mangiaracina ha incantato la platea di Civitavecchia con il suo jazz moderno", il racconto di Gigi Simanella

di: Luigi Simanella - del 2024-11-16

Che Civitavecchia rappresenti il crocevia di diverse culture, artistico, musicali, culturali e chi più ne ha più ne metta, non c’è bisogno che lo ribadisca io. Sono trascorsi oramai dieci anni da quando, ob torto collo, ho deciso di trasferirmi qui e, in tutto questo periodo, ho avuto la possibilità d’assistere a centinaia di concerti dei più variegati artisti provenienti da ogni parte.

Pur avendo ascoltato musicisti con nomi veramente ridondanti, ma non avendo dimenticato per nulla la città che orgogliosamente m’ha dato i natali, Castelvetrano, è chiaro che se un mio compaesano viene a suonare da queste parti, per me è più che una festa. Così è stato con Maurizio Filardo, quando si è esibito con la sua band in piazza Marina, proprio a Civitavecchia, qualche hanno fa regalandomi emozioni imperdibili.

Le stesse che ho provato nuovamente in questa splendida serata di venerdì 15 novembre assistendo, con immensa soddisfazione, a un magistrale concerto jazzistico di Sade Mangiaracina. Sade, figlia dei miei carissimi amici Nicola e Diana Kovacef, l’ho vista crescere, giorno dopo giorno, seguendo tutto il suo eccezionale percorso artistico, anche perché mio figlio Daniele aveva intrapreso nel contempo gli studi pianistici e ciò ha favorito un maggiore attaccamento professionale e umano fra le nostre due famiglie.

Sade, completati gli studi con il massimo dei voti, ha scelto la carriera concertistica, mentre Daniele, pur avendo conseguito anche il diploma di “Alto Perfezionamento Pianistico” presso l’Accademia Musicale di Pescara, alla fine ha optato per quella didattica e, oggi, è docente di pianoforte presso il conservatorio di Lisieux, in Normandia. Sade ha fatto, invece, tutto un altro percorso sfruttando, oltre alle sue eccellenti doti pianistiche, anche quelle di compositrice e arrangiatrice.

Non sto qui a descrivere tutte l’esperienze fatte, dovrei riempire pagine e pagine; mi soffermo soltanto su questo concerto che si è svolto nell’auditorium della sala “Ennio Morricone”, all’interno della “Cittadella della Musica” di Civitavecchia. Il concerto è stato molto godibile, fascinoso, interessante, di grande effetto e spessore musicale; professionalmente parlando, di notevole impatto emotivo, almeno per chi ama il genere jazz. Un jazz particolare, molto atmosferico, coinvolgente e accattivante.

La stessa Sade, alla fine della loro performance, m’ha spiegato che si trattava di jazz moderno, molto gradito e apprezzato dalle persone intervenute. Gli altri due concertisti che hanno affiancato Sade, al pianoforte, sono stati: Michele Bonifati alla chitarra elettrica e Federica Michisanti al contrabbasso, che spesso suonava utilizzando anche l’archetto. Essi sono risultati i vincitori, a vario titolo, sia del “Premio S.I.A.E.” sia del referendum “Top Jazz”, indetto dal prestigioso mensile “Musica Jazz”, ciascuno per la propria categoria.

La formazione in trio è stato un esperimento occasionale, direi ben riuscito. Tutti e tre hanno dato saggio della loro preparazione musicale, distinguendosi nei vari assoli che ne hanno maggiormente caratterizzato l’eccellenti doti virtuosistiche. Le persone presenti all’evento, hanno elargito applausi su applausi a ogni brano e a ogni assolo, tributando loro il meritato successo. Alla fine del concerto ho ringraziato Sade per avermi fatto trascorrere una serata davvero indimenticabile.

Il poterla riabbracciare proprio qui a Civitavecchia ha suggellato, qualora ce ne fosse stato bisogno, un’amicizia e una stima reciproca che va oltre ogni altro sentimento umano. I miei complimenti, ma anche quelli di tanti altri estimatori, nei confronti di Sade e degli altri due suoi amici/colleghi, i maestri Bonifati e Michisanti, hanno corollato quest’incontro, dove la musica, quella buona e di ottima fattura, l’ha fatto da padrona. Essa è riuscita ancora una volta a regalare momenti di puro piacere sia a chi, come me, possiede un buon orecchio musicale sia a chi ha un animo predisposto a percepire passioni e amori che solo l’arte può donare. Brava Sade!