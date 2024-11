(VIDEO) Folgore, domani il derby con il Marsala, Iacono e Erbini fiduciosi alla vigilia

di: Redazione - del 2024-11-16

La Folgore è attesa dal derby con il Marsala che manca da tanti anni e che fa riaffiorare nella mente degli sportivi antichi di ricordi di sfide alcune delle quali epiche. Due tecnici a confronto: Iacono, ex calciatore della squadra lilibetana e Brucculeri ex tecnico dei rossoneri, questo uno dei tanti motivi di interesse del derby che andrà in scena al Nino Vaccara di Mazara per via dell'indisponibilità del Lombardo Angotta di Marsala.

Sul fronte Folgore, Iacono ha preparato con minuziosità la gara consapevole di poter andare a fare risultato contro un Marsala che ha un ruolino di marcia pressoché uguale ai rossoneri avendo racimolato solo un punto in più in classifica. Il tecnico mazarese ha perso per infortunio il difensore Semeraro ma avrà a disposizione Gomes, l'esterno proveniente dal San Vito che da settimane era nel mirino della Folgore. I rossoneri troveranno avversario Gino Giardina, annunciato qualche giorno fa dal club azzurro dopo l'addio in rossonero.

Fischio d'inizio domani alle 14:30 dell'arbitro Samuele Camia di Nichelino coadiuvato dagli Assistenti Pietro Fardella di Palermo e Davide Trovato di Agrigento. Probabile formazione della Folgore: Di Martino, Bertoglio, Priola, Ferotti, Pizzolato, Gomes, Kamara, Tourè, Spanò, Pace, Erbini.

Le parole di Iacono e Erbini rilasciate sulla pagina ufficiale della Folgore alla vigilia del derby contro il Marsala: