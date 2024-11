Castelvetrano, Capitale Mondiale dell'Olio 2.0. Per l'Intelligenza Artificiale è così

di: Redazione - del 2024-11-14

(ph. Adobe Stock)

L'intelligenza artificiale è ormai quotidianamente entrata nel nostro mondo, ed il suo algoritmo è talmente infinito che riesce a spaziare in qualsiasi campo e settore. E' successo ad alcuni nostri lettori di incuriorirsi sulla prospettiva paventata dalla IA attraverso il sistema di ChatGPT per quanto riguarda il futuro sviluppo economico e sociale della città di Castelvetrano.

L'Intelligenza Artificiale è stata capace di generare in pochissimi istanti una proiezione che vedrebbe la nostra realtà, legata ai prodotti della terra, diventare un'importante polo economico che potrebbe portare tantissime opportunità di lavoro.

"Castelvetrano potrebbe diventare la Silicon Valley del pistacchio o la capitale mondiale dell’olio d’oliva 2.0! Immagina: startup agricole che coniugano tradizione e tecnologia, droni per raccogliere le olive, app per monitorare la qualità dell’olio, e percorsi enogastronomici “smart” che attirano visitatori da tutto il mondo.

Per attrarre i giovani? Li tentiamo con l’idea di fare l’imprenditore bucolico hi-tech: ufficio con vista sugli ulivi, zero traffico e aperitivo con pane e olio a km zero. E agli investitori diciamo che Castelvetrano è il posto perfetto per chi cerca “slow business” e relax… perché poi, si sa, lo stress lascia il tempo che trova!"