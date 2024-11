Parcheggi selvaggi nel Sistema delle Piazze il sabato sera. Ventimiglia: “Potenzieremo i controlli. Divelte le transenne da incivili”

del 2024-11-17

Posteggi abusivi nel Sistema delle Piazze il sabato sera quando i locali (per fortuna) si riempiono animando il centro storico di Castelvetrano. Hanno fatto il giro del web le immagini di numerose auto che parcheggiano selvaggiamente davanti l’uscita laterale della chiesa Madre e sotto gli uffici comunali. In tanti si chiedono come mani non esistono telecamere e perché non si può chiudere l’accesso. A chiarire la situazione l’Assessore Rosalia Ventimiglia:

“Sabato pomeriggio la polizia municipale ha messo le transenne negli accessi al sistema delle piazze ,le stesse sono state spostate da gente che, evidentemente, ama solo il proprio comodo, non rispetta le regole ,non ha rispetto di niente e nessuno.

I varchi non possono essere barricati perché si deve consentire un eventuale accesso ai mezzi di soccorso e telecamere per rilevare le targhe non ce le possiamo permettere al momento (non sono le normali telecamere,ma dispositivi usati per rilevare le targhe ) possiamo solo contare sul buon senso di chi va a passare una serata al sistema delle piazze che evidentemente non c'è. A breve intensificazione dei controlli serali da parte della polizia municipale,anche lì grande sforzo da parte dell'amministrazione e del corpo dei vigili purtroppo ridotto ai minimi termini e tutto ciò solo perché non sanno rispettare le regole e il prossimo”.