Folgore sconfitta dal Marsala, penultimo posto in classifica

di: Redazione - del 2024-11-17

Al termine di una brutta gara i rossoneri escono sconfitti nel derby contro il Marsala. Gara decisa da un goal allo scadere di Martorana a seguito di uno svarione difensivo. La classifica piange alla Folgore relegata al penultimo posto in classifica. Otto punti in dieci partite sono un bottino magrissimo per una squadra con un organico composto da calciatori che hanno disputato negli ultimi anni anche campionati di vertice. Gara avara di occasioni, il risultato più giusto sarebbe stato il pareggio. Domani l'approfondimento della nostra redazione sportiva.