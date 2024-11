Il Black Friday è in arrivo: come prepararsi al meglio per questi giorni di sconti

di: Giovanni Borrelli - del 2024-11-20

Il Black Friday è divenuto ormai un evento di grande importanza non soltanto per gli appassionati di shopping, ma per tutte le categorie dell’utenza.

Nato negli Stati Uniti e diffusosi a macchia d’olio in tutto l’occidente, questo particolare avvenimento commerciale consente di acquistare prodotti appartenenti a ogni ramo merceologico a prezzi decisamente convenienti, fornendo decine e decine di opportunità davvero imperdibili.

A fronte di questa travolgente cascata di sconti occorre quindi prepararsi adeguatamente,

affinché ci si possa ben districare tra gli acquisti e chiudere i giorni di Black Friday con totale soddisfazione. Ecco come fare.

Utilizzare codici sconto

I codici sconto rappresentano una delle risorse più preziose negli acquisti effettuati su e- commerce, specialmente in giorni particolari come quelli del “Venerdi Nero”. È possibile

trovarli sui vari siti dei marchi, nelle loro newsletter o su piattaforme dedicate che li

raccolgono e ordinano per categoria, in modo da fornirne un facile accesso ai propri utenti.

Pianificazione degli acquisti

Per avere sin da subito le idee chiare, occorre tracciare un piano degli acquisti che si

intendono fare. Questo consiglio potrebbe suonare banale, ma in realtà è un vero e proprio

salvavita per tutti coloro che si perdono tra gli acquisti, e che al termine degli sconti si ritrovano senza aver comprato dei prodotti essenziali.

Per questo motivo è bene guardarsi sempre intorno con attenzione, e riflettete attentamente su ciò di cui si ha bisogno prima di gettarsi a capofitto nello shopping sfrenato.

Compilare una lista con i prodotti prioritari potrebbe quindi rivelarsi un’ottima soluzione nella pianificazione degli acquisti, e per non perdere di vista i propri bisogni primari.

Conoscere i prodotti

Acquistare significa investire i propri soldi per acquisire beni di vario genere, ma affinché l’atto dell’acquisto risulti totalmente soddisfacente occorre scegliere oggetti di qualità. Informarsi sui prodotti e leggere le recensioni potrebbe essere un ottimo punto di partenza per valutare concretamente l’acquisto di una determinata merce, in quanto può orientare verso una spesa vantaggiosa e conveniente.

Anche utilizzare dei comparatori di prezzi potrebbe risultare una soluzione intelligente e

lungimirante, permettendo di scegliere la strada più adatta al proprio budget.

Non sottovalutare la funzione Wishlist

I negozi online forniscono da sempre un’utilissima funzione che permette di strutturare una

vera e propria lista della spesa virtuale, che può sempre tornare utile in diversi modi.

Grazie ad essa è infatti possibile tenere più facilmente a mente gli acquisti prioritari, ma i suoi vantaggi non finiscono di certo qui. Grazie alla lista dei desideri è infatti possibile rendersi conto di quando un prodotto torna disponibile oppure va in sconto, permettendo di monitorare sempre la situazione delle merci che interessano. Spesso, inoltre, i negozi online possono inviare sconti particolari, proprio per invogliare a comprare i prodotti desiderati.

Acquistare solo su siti affidabili

Anche in questo caso ci si ritrova di fronte a un suggerimento che potrebbe apparire a molti scontato, ma che è sempre doveroso elargire. Normalmente è sempre preferibile affidarsi alle grandi catene commerciali conosciute in tutto il mondo, in quanto negozi che garantiscono il massimo della professionalità e della qualità nel servizio.

Ciò però non implica che negozi minori debbano essere ignorati, a patto che essi presentino delle buone recensioni e soprattutto tutte le informazioni di contatto necessarie. In quel caso si può anche scegliere di contattare preventivamente l’assistenza clienti per avere delucidazioni in merito a prodotti e servizi.

Controllare i metodi di pagamento

Particolare attenzione va data anche ai metodi di pagamento che un negozio online permette di adottare, visto che non è raro imbattersi in truffe di vario genere.

Uno dei metodi di pagamento più sicuri è ad esempio PayPal, per via di tutte le funzioni che offre a sostegno degli acquirenti. Le carte prepagate vanno bene se si acquista in un negozio sicuro, mentre il contrassegno, laddove possibile, può rivelarsi sempre una soluzione attuabile se non si è del tutto certi dell’affidabilità di un sito.

Prima di acquistare, quindi, è sempre importantissimo accertarsi dei metodi di pagamento che l’e-commerce mette a disposizione.

Non lasciarsi ingannare