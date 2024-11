Tagliate le gomme dell’auto della Presidente della Folgore: "Gesto compiuto da gente miserabile". La solidarietà del Sindaco Lentini

di: Redazione - del 2024-11-17

Al termine della gara Marsala-Folgore, terminata 1-0 per i lilibetani, spiacevole sorpresa per la Presidente della Folgore, l'Avv. Margherita Barraco che ha trovato la sua vettura fuori dall'impianto sportivo del Nino Vaccara danneggiata. Ignoti hanno tagliato due delle quattro gomme della sua Mini Cooper.

"Un gesto grave compiuto da gente miserabile - ha riferito alla nostra redazione il Presidente della Folgore - che non merita alcuna considerazione. Mi sento di escludere la tifoseria marsalese che è stata corretta e che non avrebbe avuto motivo di compiere tale gesto considerando la compostezza mostrata oggi durante la gara. La vettura si trovava parcheggiata nei pressi della biglietteria dello stadio, mi riservo di sporgere denuncia".

Il Sindaco di Castelvetrano, Avv. Giovanni Lentini, dal suo profilo social ha espresso la piena solidarietà alla Presidente del club rossonero: "Esprimo la mia piena solidarietà e vicinanza e dell’Amministrazione Comunale alla Presidente della Folgore Castelvetrano, Avvocato Margherita Barraco, vittima di un atto intimidatorio al termine della gara tra la Folgore e il Marsala 1912. Il gesto vile, che ha visto la foratura di due gomme della sua auto, è inaccettabile e non ha giustificazione. Condanno fermamente qualsiasi forma di violenza e intolleranza, che non appartiene alla nostra comunità e non deve trovare spazio in nessun ambito della vita sociale e sportiva".

La Presidente Barraco ha commentato: "Ringrazio il primo cittadino della mia comunità per le vicinanza mostrami e ringrazio tutti coloro che hanno avuto un pensiero per me! Quanto accaduto oggi è un gesto di una gravità assoluta che va oltre l’atto vile ed ignobile in senso stretto, ma è anche uno stimolo ad andare avanti a testa alta e senza timore alcuno, alla miseria umana ed alla cattiveria si risponde con il bene e con l’impegno che da parte mia sarà sempre massimo, a chi ha compiuto questo gesto infame voglio solo dire che avrete anche tagliato le gomme della mia auto bloccandola temporaneamente, ma sappiate che il buon Dio mi ha dato due gambe forti che mi permetteranno di andare sempre avanti…io continuo a camminare lasciando alle mie spalle voi e la miseria del vostro agire".