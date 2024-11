Dopo la tragedia sfiorata in via Rosolino Pilo, il Sindaco Lentini: "Subito una mappatura ed individuazione dei proprietari"

di: Elio Indelicato - del 2024-11-17

Tragedia sfiorata a Castelvetrano, cadono da un vecchio edificio in fase di demolizione, nella via Rosolino Pilo, mattoni di tramezzo, che finiscono su un auto parcheggiata e su un'altra che stava percorrendo la detta via. Il sindaco Giovanni Lentini: ”Troppe edifici abbandonati e vetusti. E’ necessario che parta subito una mappatura dei siti pericolanti e l’individuazione dei proprietari".

Intorno alle venti di venerdì scorso, un boato tanta polvere, paura dei residenti e calcinacci sulla strada. Nella Via Rosolino Pilo al numero civico 106, da giorni erano iniziati i lavori di demolizione di una casa, regolarmente autorizzati dal Comune, per ricostruirne una nuova. Probabilmente la ditta non si è accorta che le vibrazioni dei mezzi usati avevano procurato il distacco del materiale finito in buona parte su una Fiat Uno parcheggiata sotto il balcone e su una Citrone C3 che passava in quel momento. Se al posto della Fiat Uno ci fossero state delle persone oggi parleremmo di altro.

Sul posto sono arrivati i Carabinieri, che hanno bloccato l’accesso alle auto, i Vigili Urbani,che hanno transennato l’area, i tecnici dell’Ufficio dell’edilizia pericolante per gli accertamenti di rito. Tutto in regola, probabilmente solo i danni che il proprietario dovrà pagare ai due proprietari delle auto. La via Rosolino Pilo fa parte del centro storico di Castelvetrano e anche lì ci sono edifici abbandonati da anni che costituiscono un pericolo così come in altre vie del centro. Lo spopolamento del centro è coinciso con l’espandersi dell’edilizia al nord della città, con la creazione di alcune lottizzazioni, per cui molti dei proprietari degli edifici del centro non hanno avuto più interesse a restaurare le abitazioni private. La conseguenza è sotto gli occhi di tutti.

Il sindaco Giovanni Lentini aggiunge: ”Partiremo con una individuazione analitica con l’Ufficio competente di tutte le case pericolanti che sono in quantità industriale. Dopo avere indentificato i proprietari li diffideremo a mettere in sicurezza l’edificio e se non lo faranno dopo l’apposita ordinanza, anche di demolizione, provvederà nei casi più gravi il Comune che addebiterà il costi al proprietario. Cercheremo con i proprietari che non sono interessati al recupero funzionale dell’edificio, che hanno abitazioni nel centro storico con aree al verde annesso a demolire l’edificio a spese del Comune che diventerebbe proprietario dell’area con atto di cessione".

Bisogna fare anche i conti con i costi di una demolizione e le finanze del Comune. Da anni Casa Pardo, edificio storico, all’angolo tra la via Militello aspetta che i proprietari si facciano carico per ristrutturala e anche lì, pare ci siano delle trattative in corso così’ come nella via Pietro Colletta dove una Società, proprietaria di un vecchio palazzo inagibile, sarebbe disposta a concedere l’area in cambio della demolizione a carico del Comune.