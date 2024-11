Castelvetrano, 28 aziende donano 5 defibrillatori che saranno posizionati in diversi punti della città

di: Comunicato Stampa - del 2024-11-18

Questo pomeriggio in aula consigliare, si è svolta la cerimonia di consegna del progetto “Salva una Vita - Città Cardio Protetta”. Un momento significativo per la nostra comunità, con l’installazione di 5 defibrillatori semi-automatici in punti strategici della città, per garantire la sicurezza e la salute dei cittadini.

Il progetto, realizzato dalla Sarpiz Communication in collaborazione con il Comune di Castelvetrano, ha visto la consegna di 4 defibrillatori e 10 pannelli informativi sulla mappatura dei punti cardio protetti, oltre all’acquisto di un defibrillatore da parte del sig. Francesco Messina, amministratore dei 2 Conad Superstore di Castelvetrano.

Le postazioni DAE (Defibrillatori Automatici Esterni) saranno accessibili H24 in vari luoghi della città, tra cui:

• Farmacia Ingrassia (via Roma 147)

• Via Milazzo 73

• Piazza Dante Alighieri

• Piazza Carlo D’Aragona

• Conad Superstore di via Dei Templi

Inoltre, è stata lanciata l’APP Salva Una Vita, che permetterà a tutti di localizzare facilmente il punto cardio protetto più vicino.

Un sentito ringraziamento va a tutte le 28 aziende locali che hanno reso possibile questa iniziativa e per la loro sensibilità e impegno verso la salute della nostra comunità.

Insieme, siamo più forti e sicuri, un grande passo per la salute di Castelvetrano!

1) FARMACIA DOTT.SSA DANIELA INGRASSIA

2) F.LLI CLEMENTE IMPRENDITORI PER PASSI0NE

3) ACI STUDIO CELIA SAS

4) FASCIOLO ASSICURAZIONI

5) TUTTO EDILIZIA DI CURSERI BARTOLOMEO

6) AFFARI D’ORO DI GATTUSO CRISTIAN

7) DELIZIE SICILIANE

8) DHARA WELLNESS DI MARY MARCHELLO

9) CENTRO VETERINARIO DARWIN D.SSA MICHELA DANTONI E DR. GIUSEPPE ROMA

10) PAVIA CAR

11) TIPOLITOGRAFIA NOTO

12) ESTRO’ PARRUCCHIERE ANTONINO MAGGIO

13) AGENZIA MONDO’S

14) RISTORANTE SALA BANCHETTI LA COLLINETTA

15) FARMACIA RIZZUTO

16) STUDIO DENTISTICO GUARIDENT DOTT. VITO E DOTT.SSA FRANCESCA GUARINO

17) CONAD SUPERSTORE COMEDITERRANEO S.R.L.

18) ANTICA PANETTERIA DI PIPITONE

19) CENTRO TIM 0338 PUNTO TELEFONIA

20) UNIEURO

21) CUSA’ FOOD DRINK ART

22) PESCHERIA F.LLI ASARO

23) OTTICA CATANALOTTO

24) SALVATORE TOTINO POMPEI ADDESTRATORE CINOFILO

25) OSAMA INFISSI IN P.V.C.

26) BLUMA CENTRO ESTETICO

27) CAFFETTERIA IL CHIOSCO DI SALVATORE MANFRE’

28) PROCAR AUTOFFICINA