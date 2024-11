Folgore, dopo 10 giornate la situazione inizia a preoccupare. Il mercato porterà i giusti rinforzi?

di: Redazione - del 2024-11-19

Una domenica amara per i colori rossoneri, una sconfitta nel derby contro il Marsala al termine di una gara non per niente bella che avrebbe meritato, per quello che si è visto e non visto in campo, un pareggio. Certo è che anche un risultato di parità non sarebbe stato esaltante per chi intende risalire la classifica ma pur sempre ottenuto contro una squadra ben messa in campo dall'ex Totò Brucculeri poteva ugualmente essere accettato.

Al termine della gara, il tecnico rossonero Iacono, ai microfoni delle emittenti marsalesi ha manifestato il proprio malumore per la sconfitta giunta a seguito di una pecca difensiva. Lo stesso ha riferito che attende almeno altri due innesti specialmente nel mezzo del campo anche se in tanti ritengono la Folgore una squadra spuntata in avanti senza quello stoccatore che le permette di patrimonializzare le occasioni. Iacono dopo l'arrivo sulla panchina della Folgore sembra avere assunto anche il compito di fare il mercato e pertanto tutto ruoterà attorno alle sue decisioni.

Una stagione che è iniziata negativamente e che prosegue con magri risultati, dopo dieci gare disputate la Folgore ha conquistato solo otto punti, frutto di due vittorie e due pareggi, sei le sconfitte. Sotto la guida di Cavataio in quattro gare la squadra aveva ottenuto tre punti, con Iacono in sei gare disputate sono cinque i punti conquistati. Nonostante dalla società trapela un ottimismo sulla situazione, nell'ambiente sportivo qualcuno inizia a preoccuparsi, anche per le scelte quasi settimanali di cambi di calciatori ed un mercato ancora tutto da scoprire.

Le ultime cinque gare del girone di andata sembrerebbero alla portata della Folgore, domenica al Paolo Marino arriverà il Casteldaccia che ha dato del filo da torcere alla capolista Atlhletic Palermo poi la trasferta di Lascari prima del Castellammare in casa. Parmonval e Misilmeri per chiudere il girone di andata.

In queste cinque partite la Folgore di Iacono dovrà iniziare il suo cammino rivolto a risalire la classifica perchè si sa che da dicembre in poi con la finestra invernale del mercato tutti si rinforzano e la speranza è che anche la squadra rossonera possa trovare finalmente quei rinforzi giusti che ancora, come detto dallo stesso Iacono, mancano all'appello.