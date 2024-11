Incontro promosso dal Rotary dedicato a Luigi Pirandello, ospite d'eccezione l'attore castelvetranese Giancarlo Commare

di: Comunicato Stampa - del 2024-11-23

Ieri, 22 novembre, il Rotary Club Castelvetrano Valle del Belice, in collaborazione con il Liceo Classico “G. Pantaleo” e il Liceo Scientifico “M. Cipolla”, ha promosso un incontro di grande rilievo culturale dedicato a Luigi Pirandello, uno dei massimi esponenti della letteratura italiana.

L’evento si è svolto alla presenza dei giovani studenti liceali, sottolineando l’importanza della diffusione della cultura come strumento di crescita personale e collettiva. Ospite d’eccezione è stato l’attore castelvetranese Giancarlo Commare, noto al grande pubblico anche per il suo ultimo ruolo nel film “L’eterno visionario” diretto da Michele Placido.

La sua partecipazione ha rappresentato un momento particolarmente significativo per la comunità, sottolineando come la valorizzazione dei talenti locali possa essere fonte d’ispirazione per i più giovani.

La promozione della cultura tra le nuove generazioni è uno degli obiettivi principali del nostro Club che si impegna costantemente a sostenere iniziative volte allo sviluppo di una comunità sana, dinamica e orientata al futuro. Eventi come questo non solo celebrano la grandezza del passato, ma rappresentano anche un trampolino di lancio per i giovani, invitandoli a credere nei propri sogni e a perseguirli con passione e impegno.

La presenza di un artista di fama nazionale come Giancarlo Commare è stata accolta con entusiasmo dalla città, dimostrando che, con dedizione e sacrificio, è possibile raggiungere traguardi importanti. Un messaggio potente per i ragazzi, chiamati a vedere nella cultura e nella determinazione le chiavi per costruire il proprio futuro.