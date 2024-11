Folgore, gara senza appello oggi contro il Casteldaccia. Rossoneri non vincono al Paolo Marino dal 6 ottobre

di: Redazione - del 2024-11-24

Una gara senza appello per la Folgore quella di oggi al Paolo Marino contro il Casteldaccia di Pietro Tarantino. Rossoneri che non vincono in casa addirittura dalla quarta giornata, ultima dell'ex allenatore Cavataio. Con Iacono in panchina l'unica vittoria risale alla sesta a Terrasini contro il Partinicaudace. Imperativo vincere è la retorica frase più calzante in questo momento per la Folgore che dovrà oggi battere il Casteldaccia e risalire da una classifica che si presenta alquanto pericolosa.

Vero è che il campionato è lungo, si è solo alla decima giornata, cinque al termine del girone di andata e dalla prossima si aprirà l'ultima finestra di mercato anche se l'attuale regolamento delle "rescissioni" ha permesso alle società, fin qui, di apportare modifiche all'organico. A proposito di mercato era quasi fatta per un forte esterno di attacco ma alla fine l'affare è sfumato. La prossima settimana sicuramente l'organico della Folgore verrà rinforzato: 21 calciatori a disposizione di Iacono, tra i quali 4 portieri, rappresentano un organico risicato per affrontare un campionato che vivrà stravolgimenti importanti da dicembre in poi.

Torniamo alla gara di oggi, l'undici dovrebbe essere lo stesso di sette giorni fa a Mazara contro il Marsala, l'unica eccezione potrebbe essere rappresentata dall'utilizzo di Pace dal primo minuto. Arbitrerà l'incontro il sig. Tommaso Cifra di Latina, coadiuvato dagli assistenti Cono e Ciacia di Palermo. Probabile Formazione: Di Martino, Gomes, Ferotti, Priola, Tarantino, Bertoglio, Kamara, Tourè, Spanò, Pace, Erbini. Allenatore Giovanni Iacono.