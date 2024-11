La Cassazione conferma, Giuseppe Bica è Deputato Regionale, respinto il ricorso di Nicola Catania

di: Redazione - del 2024-11-22

La Corte di Cassazione ha posto fine alla vicenda legata alle Elezioni Regionali del 2022 con la vittoria nella lista di FdI di Nicola Catania. A seguito del ricorso presentato dal primo dei non eletti, Giuseppe Bica, per una incompatibilità di candidatura di Catania, lo stesso Bica aveva vinto nei due gradi di giudizio. Adesso è tutto confermato dalla Cassazione che ha respinto il reclamo di Nicola Catania.

Dal suo profilo facebook, l'Onorevole Giuseppe Bica non nasconde la soddisfazione: "Oggi la Corte di Cassazione ha scritto la parola fine ad una vicenda che mi riguarda da vicino: è stato respinto il ricorso di Nicola Catania confermando definitivamente la mia presenza in Assemblea Regionale Siciliana. La Corte ha riconosciuto l'incandidabilità di Catania per la carica che ricopriva di presidente della SRR al momento delle elezioni.

Ringrazio - ha proseguito l'Onorevole Bica - tutti coloro che mi hanno sostenuto in questo percorso. Si chiude una vicenda esclusivamente giuridica, senza alcuna connotazione politica o personale. All'intero partito e in particolare a Fratelli d'Italia - ha concluso Bica - della provincia di Trapani rivolgo un augurio di sereno lavoro politico garantendo la mia piena collaborazione istituzionale".