Auto perde il controllo e finisce su un furgone in via Garibaldi. Volontari del NOE tempestivamente sul posto

di: Redazione - del 2024-11-24

La scorsa notte poco dopo le 3, per cause che sono in corso di accertamento, una vettura proveniente dalla via Brandimarte si è schiantata contro le transenne dopo aver perso il controllo finendo la corsa per salire sul marciapiede ed urtando contro il muro della Chiesetta e di un furgone di una ditta in sosta.

Ferito il passeggero della vettura, mentre il conducente è rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti i volontari del N.O.E. per prestare i primi soccorsi allertando i sanitari del 118 e i carabinieri che sono arrivati sul posto.