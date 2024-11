Sicurezza urbana, il Sindaco ordina la chiusura di un parcheggio: "Castelvetrano grande piazza di spaccio"

di: Redazione - del 2024-11-26

È passato più di un mese dalla lettera aperta pubblicata sul nostro portale da un commerciante che segnalava la paura nella zona del centro nelle ore vicine alla chiusura dei negozi specialmente nelle vicinanze di distributori automatici con la presenza di gruppi di persone, non solo extracomunitari che bivaccavano intenti a bere anche alcolici ( ne avevamo parlato in questo articolo ).

Da allora anche le istituzioni si sono mosse tanto che il Sindaco di Castelvetrano ha voluto fortemente un incontro in Prefettura con le tutte le forze dell'ordine presenti sul territorio che hanno indetto un controllo straordinario in città. In tale contesto si inserisce la decisione del sindaco Avv. Giovanni Lentini di chiudere il parcheggio di via Garzilli così come lo stesso ha riferito in una recente intervista:

"Ho riscontrato una presenza maggiore delle forze dell'ordine dopo l'incontro che ho voluto in Prefettura circa un mese fa. Castelvetrano una grande piazza di spaccio, abbiamo chiuso un parcheggio in via Garzilli inutile, che a seguito delle segnalazioni del Comandante dei Vigili Urbani era diventato un luogo di spaccio. Vedremo cosa fare di quest'area di circa mille metri quadrati".

Ai nostri microfoni alcuni commercianti hanno riscontrato un leggero miglioramento della situazione in via Gioberti: “Il passaggio più spesso delle pattuglie dei Carabinieri lo abbiamo riscontrato e questo ha un po’ migliorato la situazione. Non possiamo dire che la legalità è stata ripristinata perché dopo il passaggio delle pattuglie si creano capannelli di persone e il clima diventa ugualmente pericoloso dopo che alcuni continuano a bere birra a fiumi. Auspichiamo un divieto di vendita di alcolici dopo le 19.30 da parte del Sindaco Lentini così da ridurre il fenomeno ed evitare di vedere gente ubriaca per le vie del centro”.