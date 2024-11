Folgore, una goleada al Casteldaccia per risalire la classifica. Iddrissou Subutan sigla una quaterna

di: Redazione - del 2024-11-24

(ph. su concessione di ASDFolgoreOfficial )

Vittoria doveva essere e vittoria è stata, per la Folgore di Iacono che torna al successo con un roboante risultato di 7-0 nei confronti del malcapitato Casteldaccia. Gara in discesa per i rossoneri che hanno chiuso la prima frazione addirittura in vantaggio di 4-0 a seguito delle marcature di Iddrissou Subutan, Erbini su rigore, Tarantino e Priola.

Nella ripresa è Iddrissou Subutan a siglare tutte le altre tre reti che chiudono il risultato sul 7-0. Poker quindi per l'attaccante rossonero che diventa il momentaneo capocannoniere della squadra a quota sei goal. Vittoria importante per gli uomini di Iacono che domenica prossima in trasferta contro l'ultima della classe, il Lascari Cefalù, hanno l'opportunità di bissare l'odierno successo.