Asd Castelvetrano 2024, prima vittoria stagionale. Gara vibrante terminata 4-3

di: Redazione - del 2024-11-25

Prova di coraggio, forza e cattiveria dell'undici allenato da mister Nino Messina che s'impone per 4-3 sul Trasmazzaro. Inizio di primo tempo in discesa per la squadra di Castelvetrano che si porta sul 3-0 con la doppietta del solito Stallone e la rete di Parigi. Poco dopo, un black out che consente agli ospiti di accorciare le distanze andando sul 3-2. Intorno alla metà della ripresa il Trasmazzaro trova su punizione addirittura il pari.

I ragazzi di mr. Messina tornano sugli scudi mettendo sotto la squadra ospite, creano e sprecano ed al minuto 82 con una gran capocciata di Bonanno fissano il risultato sul 4-3 finale. Prima vittoria nella storia dell’Asd Castelvetrano 2024 che sotto la guida del nuovo tecnico Nino Messina ha dimostrato di essere una grande squadra.