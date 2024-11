"Ciao Vittorio, figlio di Menfi. Grazie a te tanti Vip hanno conosciuto Porto Palo". Il saluto del Sindaco Clemente

di: Redazione - del 2024-11-29

La scomparsa di Vittorio Brignoli ha suscitato commozione alle tante persone che negli anni hanno frequentato il ristorante sul mare a Porto Palo. Clienti affezionati che sono diventati anche "amici" dello storico cuoco e ristoratore. In tutta la zona "Da Vittorio" ha rappresentato un vero e proprio marchio di fabbrica, anche da Castelvetrano molti i messaggi di cordoglio.

L'Amministrazione Comunale di Menfi, nella persona del Sindaco Clemente ha voluto ricordare con una nota Vittorio Brignoli: "Oggi Menfi piange Vittorio, un suo “figlio”, un grande uomo, un’istituzione. Se ne va una persona gioiosa, generosa e autentica. Innamorandosi di Menfi, ne è diventato suo figlio, contribuendo a farla conoscere al mondo. È diventato un’istituzione nella ristorazione, vanto per un territorio, orgoglio per la Sicilia. Chef eccellente, imprenditore lungimirante, ma soprattutto, uomo dal cuore grande.

Ha rallegrato chi lo conosceva, ha dimostrato che nella vita si sceglie di far bene e si diventa dei grandi solo se non si perdono di vista le cose importanti: l’amore, la famiglia, l’esser nobili di animo. Ha realizzato un sogno in una terra in cui spesso i sogni svaniscono e ha dimostrato come Menfi e Bergamo alla fine non sono così distanti. Ha contribuito a portare l’eccellenza a Menfi, tanti nomi importanti, tante personalità e molti che hanno conosciuto e amato Porto Palo grazie a lui. Grazie alla complicità con la sua amata Franca ha fatto nascere una solida realtà che certamente i suoi adorati figli custodiranno con passione e orgoglio nel solco del suo esempio, della sua storia e ancora della sua guida. Menfi ti sarà sempre riconoscente. Grazie Grande Vittorio".