Folgore, tengono banco le dichiarazioni di Iacono, tifosi divisi. La replica della Presidente Barraco: “Nessun caso Tourè, presto per il mercato”

di: Redazione - del 2024-11-27

Le dichiarazioni del tecnico rossonero Giovanni Iacono, nel dopo gara di Folgore-Casteldaccia terminata con il perentorio risultato di 7-0, hanno fatto discutere nell'ambiente sportivo tanto che sui social, i tifosi sono divisi nei commenti, c'è chi ritiene che il discorso del "navigato" allenatore è da sprono per la squadra, altri invece ritengono, che la durezza delle parole proferite poteva essere utilizzata in separata sede come recita un antico adagio, "i panni sporchi si lavano in famiglia".

Andando ad analizzare la dichiarazione che Iacono ha rilasciato sul canale ufficiale social del club rossonero, domenica al termine del ritorno alla vittoria della Folgore, si evince chiaramente che il tecnico mazarese chiede 2-3 rinforzi di livello, da mettere "in mezzo al campo", frase che non lascia equivoci di sorta: quando si parla di calcio, in mezzo al campo vuol dire nella mediana, ne consegue, anche visto i cambi apportati al termine della prima frazione, che il disappunto dell'allenatore sia rivolto ad alcuni attuali centrocampisti: uno di questi sembrerebbe Aziz Tourè, calciatore che secondo qualche indiscrezione pare abbia avuto un'accesa discussione con lo stesso Iacono. Altra "grana" potrebbe essere rappresentata dal portiere gelese Di Martino, al quale domenica, per la prima volta, Iacono gli ha preferito il rientrante Sansone.

Doveva essere accolta con la serenità di chi vuole risalire la china, la vittoria che mancava in casa dal 6 ottobre, ed invece sembra quasi passare in secondo piano, con situazioni spinose all'interno, in prossimità dell'apertura ufficiale dell'ultima sessione di mercato quella che dovrebbe rinforzare gli organici nel campionato di Eccellenza. Dalle voci che fuoriescono, si prospetta l'ennesimo "entra ed esci" all'interno di una rosa che dall'inizio della stagione ha subito periodicamente delle modifiche.

Per la difesa si parla del ritorno di Emmanuel Baiata che prima dell'esordio in Coppa aveva lasciato la squadra consensualmente con la dirigenza. Per l'attacco ed il centrocampo la società si sta muovendo, si attendono quindi dei colpi giusti. Intanto la squadra da ieri prepara la gara di domenica contro il fanalino di coda Lascari-Cefalù che potrebbe portare i rossoneri alla seconda vittoria consecutiva in campionato. E poi da lunedì al via il festival del mercato.

Poco dopo è pervenuta alla nostra redazione la replica all'articolo da parte della Pres. Avv. Margherita Barraco: "La presente in replica a quanto contenuto nel vostro articolo pubblicato in data odierna 27 novembre 2024 e relativo alle dichiarazioni rese da Giovanni Iacono, dopo la partita di domenica Folgore-Casteldaccia. Pur nel rispetto del lavoro svolto dalla testata giornalistica, non può farsi a meno che evidenziare che nell’articolo vengono riportate valutazioni di natura personalistica che non sono attinenti al diritto di informazione. Nell’intervista rilasciata, infatti, se è vero che il mister parla di rinforzi, della ricerca di nuovi elementi, non si è mai messo in discussione nessuno dei calciatori in maniera specifica. La sostituzione di Aziz Tourè, nata da valutazioni tecniche e tattiche che competono solo a mister Iacono, può essere valutata da ogni singolo soggetto sulla base della propria percezione, ma non può trasformarsi in un’informazione assunta in modo certo al punto da trasferirla ai lettori.

Alla luce di ciò la società, a mezzo il proprio Presidente smentisce quanto riportato nell’articolo sottolineando che nella parte in cui si parla in modo specifico di uno dei calciatori, si tratta solo di valutazioni strettamente personali e non di determinazioni e decisioni riconducibili alla società o a richieste provenienti da mister Iacono. La società, pertanto, prende le distanze da tutte le valutazioni di calcio mercato, ricordando che ancora non siamo nel mese di dicembre e che tali operazioni verranno effettuate nelle opportuni sedi e vuole ribadire con forza la piena fiducia al proprio allenatore ed al gruppo tutto e ciò anche al fine di smorzare i toni e placare gli animi stante le gravi ripercussioni che una valutazione personale, trasferita ai lettori come fosse una notizia certa ed assodata, potrebbe avere sull’umore e sul rendimento non solo del calciatore, ma anche dello spogliatoio tutto che deve fare i conti con le insidie della partita di domenica in trasferta che si appalesa come fondamentale per il prosieguo del campionato. Pertanto ci si auspica che buona parte del contenuto dell’articolo suddetto venga considerato per quello che per sua natura si appalesa, il frutto di una valutazione personalistica che nulla ha a che vedere con determinazioni societarie e scelte tattiche".

La precisazione della Redazione: "A chiarezza d'informazione e di sana espressione libera della comunicazione, la redazione, dopo aver pubblicato la replica dell'Avv. Margherita Barraco, nella qualità di Presidente della ASD Folgore Calcio Castelvetrano ribadisce che il nostro impegno di attività giornalistica nei confronti dello sport in generale ed in particolare nei confronti della Folgore, è scevro da qualsiasi ipotetica azione posta contro la società e la squadra. Siamo decisamente contenti che dalle parole del numero uno rossonero non ci sia alcuna situazione spinosa e che le dichiarazioni del tecnico Iacono rientrano perfettamente nel computo tecnico-tattico di una normale gestione di attività".