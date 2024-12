I 5 migliori piani dati eSIM per i turisti italiani

di: Giovanni Borrelli - del 2024-12-05

(ph. di Anatol Rurac su Unsplash)

Confronta i 5 migliori fornitori di eSIM per la connessione a Internet in Italia. Guarda come si confrontano Yesim, Saily, Holafly, Nomad e aloSIM.

I 5 migliori servizi eSIM per i turisti italiani

Viaggiando attraverso i Paesi europei, è necessario disporre di una connessione Internet stabile. È una questione di comodità e sicurezza: accedere alle mappe, alle chiamate di emergenza, alle chat con amici e familiari e alle attività lavorative. Per garantire la connessione per un breve periodo, i viaggiatori esperti consigliano di utilizzare le tecnologie eSIM. I fornitori di eSIM Yesim.app , Holafly e altri offrono connessione a Internet in oltre 200 destinazioni senza costi di roaming.

Scoprite le migliori carte di viaggio per il vostro dispositivo durante i viaggi in Italia. Confrontate la velocità, la copertura, il prezzo e la qualità della connessione nelle città italiane.

Yesim.App

- 4,3 Valutazione Trustpilot;

- 5G in Italia;

- Connessione prepagata e illimitata.

Yesim offre 8 piani dati, sia prepagati che illimitati, per chi visita l'Italia. In una SIM con dati

prepagati, 1 GB costa da 1,5 a 6 euro. Nel frattempo, la connessione illimitata è molto più vantaggiosa. Acquistate 30 giorni di Internet illimitato in Italia a soli 50 euro, ovvero 2 euro al giorno. Il provider garantisce una connessione 5G con l'aiuto di Vodafone e Wind Italia.

Perché scegliere Yesim? Questo provider offre piani dati versatili, oltre all'opportunità di acquistare un numero di telefono virtuale per l'Italia. Se avete bisogno di opzioni versatili, prendete in considerazione questa azienda.

Holafly

- 4,6 Valutazione Trustpilot;

- Solo connessione illimitata;

- Scegliete individualmente il numero di giorni della vostra piano dati.

L'azienda offre una carta SIM virtuale con connessione 5G illimitata in tutte le città italiane. Ciò significa che si paga per il numero di giorni, non per la quantità di dati utilizzati. È un'ottima soluzione per i turisti che hanno bisogno di molti dati, per chi viaggia per lavoro e per i nomadi

digitali.

Selezionare manualmente il numero di giorni del piano. Nonostante le opzioni standard di 1 mese delle SIM tradizionali, è possibile scegliere e pagare per qualsiasi numero di giorni. Lo strumento di personalizzazione offre la possibilità di acquistare da 1 a 90 giorni, ma in realtà è possibile acquistarne anche di più.

Saily

- 4,1 Valutazione Trustpilot;

- Connessione prepagata 3G-5G;

- Buona copertura anche su strade e natura.

Questo giovane provider vende carte di viaggio con connessione prepagata. Rispetto ad altre compagnie, Saily è più economico, il che lo rende una buona opzione se avete un budget limitato.

Mentre un piano da 1 GB costa 3,99 euro, le piano dati più grandi sono estremamente vantaggiose. Acquistando 20 GB in un solo assegno si pagano solo 28,99 euro. Si tratta di soli 1,4 euro per 1 GB. Certo, questo provider non garantisce una connessione 5G e una connettività perfetta. Tuttavia, la maggior parte delle recensioni dei clienti elogia la qualità e la velocità di Internet anche lontano dalle città.

Nomad eSIM

- 4,5 Valutazione di Trustpilot;

- piani regionali versatili;

- prezzo a partire da 0,9 euro per 1 GB;

La virtuale carta SIM di Nomad per l'Italia è presentata in 7 varianti: da 1 a 20 GB per 4,5-18 euro. La piano dati per grandi volumi con 20 GB è ottima per chi viaggia con un budget limitato. Si pagano solo 0,9 euro per ogni gigabyte.

Secondo la descrizione, tutti i piani sono dotati di velocità 5G, VPN, e hotspotting illimitato con altri dispositivi. Tuttavia, preparatevi a una connessione più lenta quando siete lontani dalle grandi città.

Ciò per cui Nomad eSIM è davvero famosa è la presenza di numerosi piani regionali. Con questo piano dati, si paga una sola volta e si riceve una connessione a Internet in diverse destinazioni. I piani regionali di Nomad variano da 3 Paesi a tutto il mondo (circa 110 destinazioni). L'Italia è inclusa nel piano dati Mondo (standard ed esteso), nel piano Europa e nel piano Tre Paesi insieme a Germania e Francia. Se avete intenzione di visitare diversi Paesi

in un unico viaggio, i piani regionali sono un ottimo modo per risparmiare. Acquistando e attivando il piano una sola volta si riceve la connessione a tutte le destinazioni elencate.

aloSIM

- 4,3 Valutazione Trustpilot;

- i numeri di telefono sono inclusi nel prezzo;

- piano dati prepagate e illimitate.

Scegliete aloSIM se avete bisogno di telefonate e SMS in tutta Italia. Questo provider non è l'unico a offrire numeri di telefono. Ad esempio, è possibile acquistare un numero virtuale su Yesim. Tuttavia, aloSIM include questo servizio in tutti i piani dati, quindi non pagherete troppo.

Per quanto riguarda Internet, è più costoso. Un piano da 1 GB costa 5 euro, mentre l'offerta più ampia da 20 GB costa 33 euro. Allo stesso tempo, una connessione illimitata per 15 giorni è piuttosto vantaggiosa e costa solo 35 euro (5 euro in meno rispetto a Yesim).

Come si utilizzano i piani eSIM?

Le eSIM sono l'analogo delle carte SIM tradizionali. Vi collegano a Internet locale e alle chiamate telefoniche in paesi selezionati. Tuttavia, non richiedono una carta di plastica e devono essere attivate digitalmente:

1. Acquistare il piano dati online. Utilizzare il browser o scaricare l'applicazione del provider nell'App Store o nel Play Market.

2. Utilizzate il codice QR del vostro provider per installare la nuova eSIM.

3. Aggiungete il nuovo piano alle impostazioni dati del vostro iPhone o Android.

4. Attivate il roaming e godetevi una connessione Internet stabile nella vostra destinazione.

Considerazioni finali sui migliori fornitori di eSIM in Italia

Scegliete i servizi eSIM per l'Italia in base alla durata del vostro soggiorno e alle vostre esigenze di dati. Alcuni turisti hanno bisogno di pochi dati per chattare ed effettuare chiamate, mentre altri postano sui social media e scaricano file di grandi dimensioni. Se siete interessati a una connessione illimitata, rivolgetevi a Yesim e Holafly. Nel frattempo, Saily è una soluzione più economica e aloSIM include i numeri di telefono in ogni piano dati.