Folgore, pari interno con il Castellammare. Settimana importante per il mercato

di: Redazione - del 2024-12-08

Al termine di una gara maschia su un terreno reso lento dalla pioggia Folgore e Castellammare si dividono la posta in palio ma ai punti i rossoneri avrebbero meritato qualcosa in più del punto. La Folgore di Iacono aveva chiuso il primo tempo in vantaggio sul risultato di 2-1 grazie ai goal di Kamara e Subutan. Per gli ospiti il neo arrivato Guaiana su rigore aveva momentaneamente pareggiato. Ripresa che inizia con il pareggio quasi instantaneo di Piazza. Nonostante la volontà e qualche azione da rete, come la traversa colpita da Tourè, la Folgore non riesce a chiudere vittoriosamente la sfida.

Sabato prossimo i rossoneri sono attesi dalla trasferta di Palermo contro la Parmonval che ha gli stessi punti in classifica dei rossoneri. Ore importanti per il mercato, pare infatti che sono in attesa alcune situazioni sia in entrata che in uscita.