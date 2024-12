Segue navigatore, Tir finisce impantanato fra Gibellina e Poggioreale. Autista a piedi ha cercato aiuto

di: Redazione - del 2024-12-10

Bloccato da ieri un Tir guidato da un conducente straniero nelle campagne fra Gibellina e Poggioreale, ingannato dal navigatore che non ha segnalato l'ultimo aggiornamento sul tratto di strada. Non sarà facile la rimozione del mezzo pesante, ditte private chiamate in soccorso dalla stessa azienda di trasporto nelle prossime provvederanno a rimuovere il Tir.

Per via anche delle condizioni avverse atmosferiche, il conducente, un'autista straniero, è andato a piedi a cercare aiuto. Il grosso mezzo trasportava pannelli solari per conto di un'azienda lituana, il conducente invece è di origini uzbeche.

Il grosso articolato è andato fuori strada sulla SP 6 dov'era stata segnalata la chiusura della stessa arteria.