Politica, Nicola Li Causi nuovo assistente parlamentare dell’On. Luisa Lantieri di Forza Italia

di: Redazione - del 2024-12-10

Nicola Li Causi è il nuovo assistente parlamentare del vicepresidente dell’assemblea regionale siciliana di Forza Italia, On. Luisa Lantieri. “Desidero rivolgere un sentito ringraziamento all’onorevole Lantieri per la fiducia, sono molto onorato di aver ricevuto questo prestigioso incarico che mi riporta nella mia naturale area politica. Mi accingo a svolgere questo compito con profondo senso di responsabilità in rappresentanza di un territorio che, oggi più che mai, impone massima coesione politica e sociale”