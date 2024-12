Tragico incidente sulla AG-PA, due giovani perdono la vita

di: Redazione - del 2024-12-14

(ph. Immagine di repertorio)

Un violentissimo impatto fra una una vettura ed un'autocisterna ha provocato il decesso di due giovani. Cinque in totale gli occupanti della vettura, tre si trovano adesso ricoverati in ospedale, uno di loro in situazioni gravi.

Lo scontro, all'alba di stamani, è avvenuto sulla Strada Statale 121 Palermo-Agrigento all'altezza dello svincolo di Bolognetta. Sul posto gli agenti della Polizia Stradale ed i sanitari del 118.

Non si conoscono attualmente le cause che hanno portato al terribile impatto fra i due mezzi, il tratto di strada è attualmente chiuso al traffico.