Giletti torna a parlare di Messina Denaro, lunedì l'intervista inedita con Paolo Errante Parrino

di: Redazione - del 2024-12-10

Massimo Giletti è tornato a parlare di Matteo Messina Denaro, seppur con un'anticipazione all'interno del suo programma, in onda su Rai 3, Lo Stato delle Cose, riguardante la coalizione fra mafia, camorra ed ndrangheta uscita fuori dall'inchiesta Hydra, il famigerato serpente con tante teste.

Ieri sera, il conduttore ha nuovamente introdotto un servizio che riguarderebbe anche Matteo Messina Denaro. Nome dell'ex superlatitante che Giletti non trattava dai tempi di Non è L'Arena, programma che venne chiuso suscitando scalpore sui media e che ha lasciato qualche strascico giudiziario al conduttore specialmente per la questione legata all'ospite Salvatore Baiardo.

Tema di ieri sera all'interno dell'accordo mafia, camorra e ndrangheta in Lombardia, condotto dal triumvirato composto da Giuseppe Fidanzati, Massimo Rosi e Gioacchino Amico, che al di sopra vedrebbe la figura di Paolo Aurelio Errante Parrino, 77enne castelvetranese che da decenni vive ad Abbiategrasso.

Lo stesso Giletti ha anticipato che lunedì prossimo, 16 dicembre 2024, nel corso della puntata della trasmissione Lo Stato delle Cose, andrà in onda un nuovo servizio ed un'intervista in esclusiva proprio all'anziano fedelissimo di Matteo Messina Denaro, come lo indica lo stesso conduttore, che sarà accompagnato dal suo legale di fiducia, l’avvocato Roberto Grittini che in questo frangente lo sta sostenendo con un ricorso atto ad evitare il carcere. L’approfondimento sarà a cura della giornalista Chiara Proietti D’Ambra.