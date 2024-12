Castelvetrano, registrati furti negli ultimi giorni. Nel mirino dei ladri il "prezioso" catalizzatore di auto

di: Redazione - del 2024-12-11

Si sono registrati nelle ultime ore a Castelvetrano diversi furti, in particolare nelle zone di via Caracci e via Trapani, fra questi riceviamo la segnalazione di alcuni furti di catalizzatore di alcune auto. In particolare il proprietario di un mezzo ha segnalato che sulla sua autovettura, i malviventi, muniti sicuramente di cric, hanno alzato il veicolo e con un flex hanno segato il tubo della marmitta portanto via il "prezioso" catalizzatore.

Perchè è prezioso il catalizzatore? Il fenomeno dei furti dei catalizzatori, è ormai parecchio diffuso per via dei diversi metalli rari, tra cui platino, palladio e rodio, che valgono 10 volte di più dell'oro che sono contenuti. Nella media ci sono dai 6 ai 30 grammi di metalli rari in ogni marmitta catalitica, a seconda dello scarico e delle dimensioni del motore. Il platino viaggia sui 28mila euro al kg, il palladio è stimato a 70mila ed il rodio a 560mila. Da un solo catalizzatore si possono recuperare dai 500 ai 1500 euro.