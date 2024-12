Folgore, tegola Ferotti, quattro giornate di squalifica. Mercato in fermento e domenica si chiude il girone di andata

di: Redazione - del 2024-12-18

(ph. Da sx il tecnico Iacono e Alessio Ferotti )

La sconfitta inattesa rimediata sabato scorso a Mondello contro la Parmonval ha lasciato qualche strascico alla Folgore di Iacono, che domenica ospiterà il forte Misilmeri nella gara valida per l'ultima giornata del 2024, quindicesima sfida stagionale che chiuderà il girone di andata.

Proprio ieri pomeriggio dal comunicato della LND Sicilia si è appresa la notizia della squalifica per quattro giornate inflitte al difensore Alessio Ferotti. La società al momento non ha preso alcun provvedimento ma pare che l'atteggiamento violento avuto nella gara di sabato non sia stato gradito dal tecnico e dai dirigenti al seguito, questo potrebbe portare ad una possibile rescissione con il calciatore.

Trasferimenti di mercato che si chiudono oggi ma fra rescissioni consensuali e svincoli il mercato rimane aperto anche dopo la gara di domenica. La dirigenza starebbe trattando un portiere per rinforzare il reparto e rimane sempre sulle tracce di una punta. La società osserva qualche attaccante che potrebbe essere in uscita e che milita nello stesso girone della Folgore. Se dovesse andare via Ferotti, i rossoneri dovrebbero anche prendere un difensore ma su questo bisognerà comprendere la decisione del club.