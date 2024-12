(VIDEO) Uno Nessuno Diecidue, serata in memoria del grande poeta e scrittore castelvetranese

di: Redazione - del 2024-12-19

Lo scorso martedì 17 dicembre al Teatro Selinus la Pro Loco Selinunte ed il Club Unesco in occasione dei suoi settantecinque anni di storia, hanno omaggiato Gianni Diecidue con lo spettacolo "Gianni, Uno Nessuno, Diecidue".

Una serata all'insegna del ricordo di Diecidue con l'intento di generare un'importante fonte d'ispirazione per i giovani castelvetranesi. Ottimo il lavoro condotto da Davide Barbera che ha moderato, rappresentando in maniera egregia, l'incontro dedicato all'illustre poeta, scrittore e drammaturgo.

Sono intervenuti l'Assessore Avv. Davide Brillo in rappresentenza del Comune di Castelvetrano, Pier Vincenzo Filardo, Nicola Miceli, Tania Barresi, Giacomo Bonagiuso, Giuseppe L. Bonanno, Antonino Contiliano, Manuel Firenze, Giuseppe Indelicato, Ermelinda Palmeri.

E' andato in scena l'atto Unico "Federico III detto Il Semplice" con la regia di Giuseppe Indelicato con Salvatore Graffeo e Giuseppe Fontana.

Unica nota stonata, la temperatura alquanto fredda all'interno del Teatro per il mancato funzionamento delle pompe di calore. Questo aspetto sicuramente andrebbe sistemato per far si che il pubblico possa godersi gli spettacoli in un clima decisamente più caldo.