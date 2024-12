Asd Sicilia Futsal, raggiunti importanti risultati nel 2024, buoni propositi per il nuovo anno

di: Redazione - del 2024-12-23

Si conclude il 2024 per l'Asd Sicilia Futsal del presidente Calandrino. La C2 di mister Anteri saluta l'anno con un'importante vittoria contro l'Altofonte mentre la serie D di mister Messina ha riposato dopo la netta vittoria contro il Paolini. Entrambe le squadre adesso si sono portate a pochi punti dai playoff e preparano il 2025 con l'obiettivo di scalare più posizioni possibili.

I prossimi impegni saranno il 3 gennaio per la serie D di capitan Tilotta e compagni contro l'Omacla in trasferta, partita che ha il sapore di quarto posto mentre il 4 gennaio la C2 di capitan Evola e compagni sarà impegnata in coppa Sicilia contro il città di Marsala, partita che regala sempre emozioni.

L'Asd Sicilia auguri a tutti i sui tifosi un sereno Natale e un felice anno nuovo