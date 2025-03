Rinnovato il "Patto Intercomunale per la Lettura" della Valle del Belice

di: Mariano Pace - del 2025-03-26

Si è tenuta a Gibellina, presso la Biblioteca Comunale, la “cerimonia di sottoscrizione del rinnovo del Patto Intercomunale per la Lettura della Valle del Belice”. L’importante documento culturale del Patto per la Lettura è stato rinnovato per i prossimi cinque anni dai nove comuni sottoscrittori. Sono: Salaparuta, Calatafimi Segesta, Salemi, Gibellina, Campobello di Mazara, Vita, Santa Ninfa, Partanna, Poggioreale.

La sottoscrizione è avvenuta alla presenza del Segretario Generale del comune di Gibellina Domenico Surdi. L’adesione è stata determinata dalle rispettive giunte municipali. All’incontro di Gibellina ha partecipato anche Antonella Agnoli, esperta internazionale in materia di biblioteche, che ha evidenziato il “ruolo delle biblioteche di pubblica lettura quali infrastrutture di welfare culturale”. Il rinnovo del Patto del Belice è stato sottoscritto anche dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani. Presenti alla cerimonia i sindaci di: Gibellina, Salemi, Salaparuta, Calatafimi Segesta e gli assessori delegati di Campobello di Mazara, Santa Ninfa, Poggioreale, Partanna, Vita.

Ha partecipato anche, nella qualità di ospite, l’assessore alla Cultura del Comune di Castellammare del Golfo partner della proposta progettuale di rete per il bando Città che legge 2024. I Patti per la Lettura riconoscono la lettura come un “valore sociale fondamentale, da sostenere attraverso un’azione

coordinata e congiunta di soggetti pubblici e privati presenti sul territorio”. Inoltre considerano i libri e la lettura “risorse strategiche su cui investire con l’obiettivo di migliorare il benessere individuale e dell’intera comunità, favorendo la coesione sociale e stimolando lo sviluppo di pensiero critico

della cittadinanza”. In occasione del rinnovo del Patto del Belice si è condivisa l’intenzione di partecipare in rete ai prossimi bandi pubblici del Cepell (Centro per il Libro e la Lettura).