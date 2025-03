Castelvetrano, giovane cade dal balcone e finisce sopra un passante. Trasportato in Ospedale

di: Redazione - del 2025-03-30

Cade dal balcone del secondo piano dell’appartamento in cui abita e finisce sopra un passante prima di cadere rovinosamente a terra. È successo questa sera intorno alle 21 a Castelvetrano in via Scinà. La tragedia è stata evitata proprio dall’impatto causale con il passante. Coinvolto un giovane di circa 35 anni non originario di Castelvetrano che è stato trasportato in Ospedale a Castelvetrano ed è in terapia intensiva. Sul posto la Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco. Al momento non è nota l‘esatta dinamica dei fatti.