Gibellina, presentato l'ultimo libro di poesie di Salvatore Capo

di: Mariano Pace - del 2025-04-16

Presentato al MAC di Gibellina l’ultimo libro di poesie di Salvatore Capo: “Di fuoco e di cenere” (Phasar,Firenze). Per il poeta-scrittore di Gibellina, in questa sua ultima fatica letteraria, la “scrittura poetica si fa più sofferta e nuda, ma al contempo più limpida e vibrante. Sono poesie della maturità, in cui il porta canta il qui accanto all’oltre. La bellezza delle cose, della natura e degli affetti accanto alle parole che vivono dietro un velo. Una bellezza che traspare anche nella limpidezza formale, nella musicalità dei versi, nelle assonanze, nelle metafore improvvise e spesso illuminanti”.

Alla presentazione del libro sono intervenuti oltre all’autore: Giacomo Bonagiuso e Vincenzo Di Stefano. Alcune poesie della raccolta sono state lette dall’autore e da Sonia Giambalvo. Enza Ienna ha cantato il brano:” Chiamami ancora amore” mentre Franco Giacomarro ha eseguito al piano: ”la Sonata K 545 di Mozart. Presenti all’evento: Salvatore Sutera, sindaco di Gibellina, il vice sindaco Francesca Barbiera e la presidente della Fondazione Orestiadi Francesca Corrao.