Doppio senso via Cavallaro, Ass. Ingrasciotta: "Un ringraziamento a operai e vigili urbani"

di: Redazione - del 2025-04-19

La riapertura al doppio senso della via Cavallaro a Marinella di Selinunte ha portato un sospiro di sollievo ai residenti e agli albergatori. L'assessore alla Polizia municipale Salvatore Ingrasciotta precisa: "Abbiamo accelerato le operazioni di smontaggio dei cordoli proprio perché sappiamo che durante il periodo pasquale il traffico a Marinella è in aumento e per questo devo ringraziare gli operai addetti allo smontaggio e alla collocazione della cartellonistica e ai vigili urbani per l'ottimo lavoro, sicuri di avere fatto una cosa gradita alla stragrande maggioranza delle persone".