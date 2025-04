Poggioreale antica, eventi animeranno il borgo danneggiato dal sisma del 68

di: Nino Ippolito - del 2025-04-23

Poggioreale Antica, il borgo della Valle del Belice danneggiato dal terremoto del 1968, da “teatro delle rovine” qual è oggi, tornerà presto ad animarsi di persone e attività. E questo grazie a un ambizioso e articolato progetto di «rigenerazione culturale e sociale dei borghi storici» finanziato dal Ministero della Cultura nell’ambito delle azioni del PNRR, acronimo di «Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza», un piano di investimenti e riforme approvato dall'Italia nel 2021 per rilanciare l'economia dopo la pandemia di Covid.

Poggioreale Antica e il Cretto di Burri: la “memoria viva” del terremoto Poggioreale Antica si trova in provincia di Trapani, a meno di due chilometri dal Cretto di Burri, nella Vecchia Gibellina, e con esso rappresenta la “memoria viva” di quella che è stata la tragedia del terremoto. Diversamente dagli altri comuni del Belice quasi completamente distrutti, Poggioreale Antica è rimasta per gran parte intatta, e per questo costituisce la “fotografia” di quello che era architettonicamente un borgo siciliano negli anni ’60, con il suo reticolo di vicoli, stradine, scalinate, e il ricco patrimonio di piazze, chiese, campanili, palazzi nobiliari e case di contadini.

Una sfida allo spopolamento. «Questo progetto – spiega il sindaco Carmelo Palermo, da pochi mesi eletto alla guida della città – innanzitutto sana una frattura con la comunità locale che potrà così riappropriarsi di luoghi che custodiscono la memoria della città. Poi è una sfida contro lo spopolamento e allo stesso tempo una opportunità per quei giovani che qui vogliono costruire il proprio futuro. Non si può vivere solo di ricordi. Occorre osare. Poggioreale Antica diventa una prospettiva di crescita per le nuove generazioni. Sapremo onorare questa sfida».

La Poggioreale Antica ha un fascino particolare, e per questo è stata il set di numerosi film, scelta da registi come Giuseppe Tornatore, Pasquale Scimeca, Ciprì& Maresco. Gli interventi previsti. Saranno impegnate risorse economiche per circa 1 milione e 600 mila euro, con una notevole ricaduta sull’economia locale.

Tra questi l’attivazione di un percorso di visita in sicurezza dall’ingresso di Palazzo Agosta (qui sono in via di ultimazione i lavori di restauro conservativo, sarà il punto di accoglienza ma anche la fucina per le attività culturali, dalle mostre alle conferenze) fino a Piazza Elimo, con un progetto di illuminazione artistica che consentirà così le visite serali. Un locale comunale a Piazza Elimo diventerà uno spazio di “co-working” a disposizione della comunità locale dove ideare e sviluppare nuovi progetti.

Sarà istituito un «Osservatorio sul patrimonio culturale immateriale del territorio» mediante l’applicazione della metodologia REIL (Registro delle eredità immateriali di interesse locale) attivando un processo di ricerca e individuazione del ricco patrimonio culturale intangibile: tradizioni, conoscenze, pratiche religiose, saperi, ecc.; Poggioreale Antica, in connessione con la Poggioreale Nuova (costruita dopo il terremoto a pochi chilometri dal vecchio borgo) farà da palcoscenico per un intervento, denominato «Crimisound» e rivolto ai giovani della locale comunità, che prevede concerti, spettacoli teatrali, mostre, festiva letterari.

Saranno attivati partenariati con enti pubblici e privati per il recupero dei vecchi immobili danneggiati dal sisma, e in tal senso il Comune ha già avviato una campagna di promozione con la comunità di emigrati in Australia; tra questi non pochi quelli che hanno manifestato il proposito di finanziare il restauro conservativo di alcuni immobili agevolando il recupero e la rifunzionalizzazione degli edifici promuovendo così l’albergo diffuso. È previsto il rilascio di due applicazioni gratuite per smartphone che consentiranno l’esplorazione delle risorse del territorio attraverso l’indicazione degli itinerari e il potenziamento dell’esperienza di visita.

A seguito di un percorso di incubazione, sarà attivata una “impresa di comunità” per sviluppare attività culturali, sociali e turistiche legate alla valorizzazione di Poggioreale Antica e Poggioreale Nuova e la gestione dei risultati del progetto per favorire l’occupazione e contrastare lo spopolamento.

Infine, l’adesione alla rete «Milleperiferie» e il coinvolgimento nei risultati del progetto di cooperazione internazionale denominato «iHeritage» consentiranno di inserire Poggioreale nella rete nazionale dei centri connessi all’arte e all’architettura contemporanea.