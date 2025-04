Processo Anno Zero, la Cassazione conferma condanne, sentenza definitiva per 9 imputati

di: Redazione - del 2025-04-24

Per nove imputati del procedimento giudiziario Anno Zero, avviato con l'operazione antimafia del 19 aprile 2018 che portò al fermo di 23 persone, accusate a vario titolo di far parte della rete dell'allora superlatitante Matteo Messina Denaro, è arrivata la sentenza definitiva della Suprema Corte di Cassazione che ha confermato le sentenze della Quarta sezione della Corte di Appello del Tribunale di Palermo del 29 marzo 2024.

Sentenza definitiva per Carlo Cattaneo, trentanovenne castelvetranese, condannato a sedici anni di carcere, di cui già sette trascorsi ai domiciliari, Nicola Scaminaci a quattro anni, Carlo Lanzetta a quattro anni, Calogero Giambalvo a quattro anni, Maria Letizia Asaro a quattro anni, Vittorio Signorello a diciotto anni, Giuseppe Accardo a cinque anni, Vito Bono a undici anni, Giovanni Mattarella a dieci anni. Per Gaspare Como condannato in Appello a ventidue anni, la Suprema Corte ha deciso il rinvio in Appello per la ridetermina della pena.