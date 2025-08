Nozze finiscono in rissa, aggredito il ristoratore. L'episodio è successo a Marsala

di: Redazione - del 2025-08-04

Finisce male un matrimonio con l'aggressione subita dal ristoratore per non aver soddisfatto la richiesta di un dolce senza lattosio. E' successo nella notte fra sabato e domenica in noto locale a Marsala in contrada Spagnola dove una coppia stava festeggiando assieme agli invitati le loro nozze.

Il disguido per la mancata preparazione del dolce senza lattosio ha fatto andare in escandescenza alcuni degli invitati, tra questi il padre della sposa che ha colpito, secondo quanto ha raccontato il ristoratore, proprio il gestore del locale. Da lì sono volate sedie e tavoli in un momento di altissima tensione.

Allertati dallo stesso staff del ristorante, sul posto sono intervenuti Carabinieri e Polizia. Il titolare ha sporto denuncia contro gli aggressori.