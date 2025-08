di: Redazione - del 2025-08-02

Gli ex studenti del Liceo Scientifico di Castelvetrano della 5a B anno scolastico 1972/73 si sono rivisti trascorrendo assieme una serata dopo ben 52 anni. Risate sincere, ricordi indelebili, e quel legame che il tempo non ha scalfito hanno fatto da scenario alla rimpatriata.Tra vecchie foto, aneddoti e brindisi, gli ex studenti si sono ritrovati trascorrendo del tempo insieme come se nulla fosse cambiato.