Successo di pubblico per "Lu Catechismu". Teatro sold-out ed emozioni per il ricordo di Peppe Basile e non solo

di: Redazione - del 2025-08-02

Davanti ad una splendida cornice di pubblico e con un Teatro Franchi-Ingrassia di Triscina sold-out è andata in scena la commedia “Lu Catechismu” scritta e diretta da Elio Indelicato. Una serata non solo di esilaranti risate all’insegna della sicilianità ma che ha visto il ricordo e l’emozione di tanti illustri figli della città che hanno fatto la storia del teatro e della cultura a Castelvetrano. Con la presenza sul palco di Giorgio D’Antoni del Movimento Cristiano Lavoratori è stato ricordato Peppe Basile, fondatore della compagnia teatrale “Le maschere di Selinunte” che, ieri sera, è tornata in scena grazie ad un’idea del regista Elio Indelicato.

Sul palco anche la figlia di Peppe Basile durante la fine del primo tempo alla quale è stata consegnata una targa ricordo in memoria del papà rimasto nel cuore e nella mente dei tanti amici con i quali aveva condiviso bei momenti di teatro e di amicizia. La serata è stata magistralmente condotta da Filippo Siragusa e ha registrato un grande successo di pubblico anche l’esibizione di Maria Etiopia ed il chitarrista Panìco, entrambi facenti parte della Sikelia band.

La serata ha visto il brillante ritorno sulla scena di Peppe Indelicato, l’ottima performance di Lory Fontana, di Alessia Torino, Giuseppe Fontana, Nicola Clemente, Alessandro Danimarca, Baldo Scotti, Brigida Signorello, Enrico Leggio. Giorno 23 Agosto a Santa Ninfa andrà in scena il bis in piazza (ingresso gratuito). Parole di stima espresse anche dal Sindaco Giovanni Lentini il quale alla fine del primo tempo ha encomiato il lavoro fatto dalla compagnia teatrale nel valorizzare la sicilianità e per aver dedicato momenti di ricordo verso chi ha fatto la storia della cultura di Castelvetrano.