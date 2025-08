Il caso a Stromboli del giornalista Viviano trasportato su una motoape per la mancanza di ambulanza fa tanto discutere

di: Redazione - del 2025-08-03

(ph. dal profilo facebook di Francesco Viviano)

Sull'Isola di Stromboli, in uno dei paradisi eoliani e meta di tantissimi turisti, fa parlare tanto un caso avvenuto nelle scorse ore e che sta facendo molto discutere. Sull’isola manca un’ambulanza funzionante, sono tutte guaste ed il giornalista Francesco Viviano, firma eccellente di Repubblica, dopo essersi rotto un femore, è stato trasportato all’elisuperficie su una motoape. Dopo ore di attesa al pronto soccorso dell’ospedale Papardo di Messina, è stato trasferito al Policlinico. Da qui, l’appello al presidente della Regione Schifani affinché verifichi le condizioni dei soccorsi nelle isole minori e la foto pubblicata sul proprio profilo che di fatto ha aperto un forte dibattito.

“Da tre giorni mi trovavo a Stromboli, sono caduto e mi sono rotto un femore. Come portarmi nella pista elisoccorso dell’isola per poi raggiungere un ospedale a Messina? La brava e gentile dottoressa della guardia medica dell'isola si mette le mani nei capelli”, ha raccontato Viviano in un post su Facebook, allegando una foto in cui appare steso sul pianale di una motoape. “Da mesi l'unica ambulanza si è guastata e con l'isola piena di turisti i vari responsabili dell'Asp non hanno fatto niente. La dottoressa fa un giro di telefonate e finalmente trova una motoape di un muratore che si commuove e si presta ad accompagnarmi all'elipista di Stromboli. Mi assistono come infermieri due muratori marocchini e finalmente sono a bordo dell'elicottero con destinazione ospedale Papardo di Messina che aveva già concordato il mio ricovero con la guardia medica di Stromboli”.