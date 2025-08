51 anni dopo si ritrovano insieme gli ex studenti dello Scientifico

di: Redazione - del 2025-08-03

Dopo 51 anni gli ex studenti della classe 5b del Liceo Scientifico Michele Cipolla, anno scolastico 1973/74 hanno deciso di incontrarsi in una serata di vecchi ricordi. Un pensiero è stato rivolto a coloro che sono venuti a mancare. Un misto di nostalgici ricordi, il rivedersi dopo tanti anni ha provocato in tutti loro forti emozioni. Al posto dei libri una pizza, ed a quella che fu la giovinezza le rughe sui loro volti che la vita con l'età che avanza non risparmia. Una fantastica e bellissima serata da ripetere con la promessa di estendere l'invito a quei professori che sono ancora in vita.