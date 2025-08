Salemi, da ieri la XXI edizione della Sagra della Busiata, buona cucina, musica e cultura

di: Comunicato Stampa - del 2025-08-06

Avviata ieri a Salemi la XXI edizione della Sagra della Busiata in programma dal 5 all’8 agosto 2025 nel centro storico. Quattro serate all’insegna della buona cucina, della musica e della cultura, che renderanno ancora una volta il borgo uno dei luoghi più vivi e autentici della Sicilia.

La manifestazione, promossa dal Comune di Salemi in collaborazione con Pro Loco Salemi, UNPLI, Saleming e i ristoratori locali, è stata insignita quest’anno dell’ambito riconoscimento di “Sagra di Qualità” da parte dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia. Un marchio che certifica l’eccellenza nella valorizzazione del territorio, nella sostenibilità e nella partecipazione della comunità. Protagonista assoluta sarà come sempre la busiata, pasta tipica Salemitana dalla caratteristica forma a spirale, proposta in ben undici versioni diverse a cura di ristoratori, chef e produttori locali. Ogni piatto sarà accompagnato da un calice di vino del territorio, per un prezzo complessivo di 7 euro (8 euro per la versione gluten free). Le postazioni gastronomiche saranno dislocate lungo l’intero circuito del centro storico, dal Castello Normanno-Svevo fino a Piazza Libertà, tra cortili, vicoli e piazze.

Ogni stand sarà affiancato da un genere musicale differente, con esibizioni live che renderanno l’atmosfera unica e coinvolgente. Le vie del borgo saranno animate dalla musica itinerante della Sud Street Band. La serata inaugurale è stata arricchita dal cooking show di ‘Giusina in cucina’, realizzato in collaborazione con la Pro Loco Salemi, e dall’intrattenimento a cura di Radio Time 90.

In contemporanea, nelle serate del 6, 7 e 8 agosto, Salemi ospiterà anche la XXV edizione del Festival Internazionale del Folklore “Alberto Favara”, con esibizioni di gruppi provenienti da diversi Paesi del mondo. Grande attenzione anche alla sostenibilità ambientale: l’intero evento è plastic free e tutto il materiale da servizio sarà ecologico e biodegradabile, in linea con l’impegno del Comune per la tutela dell’ambiente e il rispetto delle buone pratiche promosse dalle Sagre di Qualità.

Durante la sagra, sarà possibile visitare il Polo Museale, il Castello Normanno-Svevo, la Chiesa Madre e la Chiesa di Sant’Annedda, grazie all’apertura serale straordinaria dei luoghi della cultura (ingresso al museo: 2 euro). Spazio anche alle famiglie con bambini, grazie ad aree giochi e ai laboratori della busiata, a cura della Pro Loco Salemi.

L’ingresso all’evento è gratuito, ma il centro storico sarà chiuso al traffico (fatta eccezione per residenti e disabili muniti di pass). Per facilitare l’accesso, è attivo un servizio navetta con bus da 50 posti che collegherà i parcheggi dell’area Cappuccini allo snodo di Piazza Libertà. Il costo del servizio è di 2 euro andata/ritorno, gratuito per i bambini sotto i 10 anni. Salemi, classificata terza al concorso nazionale “Il Borgo dei Borghi” 2023, vi invita a vivere quattro giornate straordinarie tra cultura, bellezza e convivialità.

«Siamo orgogliosi di celebrare quest’anno non solo la qualità della nostra tradizione gastronomica, ma anche il prestigio del riconoscimento nazionale ricevuto – dichiara il sindaco Vito Scalisi –. La Sagra della Busiata è cresciuta nel tempo grazie alla collaborazione tra istituzioni, associazioni, ristoratori e cittadini, e continua ad attrarre visitatori da tutta la Sicilia e non solo per vivere un’esperienza autentica e coinvolgente».

INFO:

5-6-7-8 agosto 2025

Salemi (TP), centro storico

11 postazioni – 11 ricette

Plastic Free – Sagra di Qualità

Musica live, folklore, laboratori e cultura

Bus navetta dai parcheggi (2 € A/R, bambini gratis)

Ingresso Polo Museale: 2 €

https://www.facebook.com/share/1A4daqVZSZ/?mibextid=wwXIfr