È venuto a mancare l’imprenditore Giancarlo Lanzoni

del 2025-08-11

Non è venuto a mancare Giancarlo Lanzoni di anni 88. Fondatore della Lanzoni & Mandina Srl, innamorato della Sicilia, aveva lasciato Milano per stabilirsi con la sua famiglia a Castelvetrano, dove ha proseguito con dedizione la propria attività commerciale, intrecciando profondi legami umani e professionali. Il rito funebre sarà celebrato lunedì 12 agosto alle ore 10:30 nella Chiesa di San Giovanni in Castelvetrano.

La famiglia ne dà il triste annuncio e ringrazia quanti vorranno partecipare al ricordo e alla preghiera.