  • A3 Conad
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre

È venuto a mancare l’imprenditore Giancarlo Lanzoni

Resta sempre aggiornato

del 2025-08-11

Commenti
Immagine articolo: È venuto a mancare l’imprenditore Giancarlo Lanzoni

Non è venuto a mancare Giancarlo Lanzoni di anni 88. Fondatore della Lanzoni & Mandina Srl, innamorato della Sicilia, aveva lasciato Milano per stabilirsi con la sua famiglia a Castelvetrano, dove ha proseguito con dedizione la propria attività commerciale, intrecciando profondi legami umani e professionali. Il rito funebre sarà celebrato lunedì 12 agosto alle ore 10:30 nella Chiesa di San Giovanni in Castelvetrano.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • La famiglia ne dà il triste annuncio e ringrazia quanti vorranno partecipare al ricordo e alla preghiera.

  • h7 immobiliare catalanotto

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Bonsignore Carni H2 1 agosto 2025
  • Rifornimento Triscina IP h2 dal 1 agosto
  • Baffo’s 1 mese h2
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • a4 lisciandra
  • multimedical Tac dal 7 gennaio al 7 marzo 2025

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    09 Agosto - Il lettore scrive: "Nei pressi della Villa Falcone-Borsellino traffico in tilt quasi tutti i giorni"

    31 Luglio - Il lettore scrive: “Rubata panchina dal campetto di Basket”

    29 Luglio - Marinella, alcuni commercianti via Marco Polo: “Possibilità di parcheggiare anche sul lato destro”

    24 Luglio - Il lettore scrive: "in via Cavallaro a Marinella pericoli per la sicurezza stradale"

    18 Luglio - Il lettore scrive: "Materiale da trasferimento uffici abbandonato dietro palazzo Informagiovani"

    I più letti

    Castelvetrano piange la scomparsa di Piero Parrino, uno dei fondatori del Lido Tukè

    Tre Fontane, spedizione punitiva contro cuoco di un ristorante a colpi di mazze da baseball

    Castelvetrano, abbigliamento "griffato" contraffatto, finanzieri denunciano due persone

    Castelvetrano, gioco illegale, denunciato gestore di un bar. Sequestrate le slot

    Correva l'anno 1975, di nuovo insieme gli ex studenti della IV D dell'istituto Magistrale Giovanni Gentile di Castelvetrano