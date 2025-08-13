Vito Lipari, 45 anni di ricordi sbiaditi da quel 13 agosto 1980

di: Salvatore Di Chiara - del 2025-08-13

“Se non rispettiamo i vivi, come possiamo farlo con i morti?”. Le parole di fra Giuseppe suonano come macigni. Ha ragione. Come possiamo ricordare - a distanza di 45 anni - l’omicidio di Vito Lipari? È passato troppo tempo. Castelvetrano è una città che dimentica facilmente. Oggi vali, domani meno e poi… il ricordo sbiadisce. Avremmo bisogno del parere delle nuove generazioni. Loro non possono, sono a corto di elementi per disquisire.

Vito Lipari è stato un politico democristiano. Sì, di quelli che avevano un peso specifico nel territorio. Un uomo che si è speso abbastanza, con pregi e difetti. Eppure, un giorno qualsiasi di quell’estate, precisamente il 13 agosto del 1980, qualcuno decise di farlo fuori. Era un personaggio scomodo. “Sapia troppi cosi”, andava eliminato. Col senno di poi sarebbe opportuno approfondire. Quel giorno la città visse un dramma. Fu tutto improvviso. Lui, il sindaco di mille battaglie, era stato colpito al cuore definitivamente. Non un colpo, ma due, tre e… fino alla morte.

Divenuto sindaco per la prima volta il 7 novembre 1967, detiene ancor oggi il record di candidature (cinque), accumulando ben 50 mesi di sindacatura. Erano altri tempi, epoche che andrebbero studiate nelle sedi opportune. Oggi conta ricordare l’uomo, il morto ammazzato. Della vita politica lo si farà in seguito, magari qualcuno scriverà al riguardo. Per chi non lo sapesse, nella Provinciale 81 che collega la nostra città alla frazione di Triscina, a un certo punto incontriamo una stele. Nella sua semplicità ha un significato ben preciso: è il punto esatto dove venne freddato il nostro ex sindaco.

Da chi? Come? Non conta. Sono intrecci che toglierebbero spazio al ricordo. Lo annoveriamo tra i “Segreti di Stato?”. Siamo vittime innocenti di un sistema che non consente di sapere. Sarebbe inopportuno farlo! C'è tempo per analizzare i fatti. Sappiamo che da quel momento cambiò la vita di un'intera famiglia. Moglie e figli - oltre a perdere un marito/padre, videro sfumare il loro

punto d’appoggio. E poi in questo modo è atroce. Un tempo - noi vecchietti lo ricorderemo - accanto alla stele era presente una Fiat Ritmo colore rosso. Faceva un certo effetto, per il quale lo spunto di riflessione era immancabile. Oggi manco quello possiamo permetterci.

Il figlio Francesco è da sempre un punto di riferimento della famiglia. Cerca la verità, lo fa attraverso i canali social. Un bambino che vide perdere la sua “roccia” troppo presto. Crescere senza un padre è un peso che ti porti a vita. Senza vie di mezzo! Lui prova a scuotere le coscienze dei castelvetranesi. A credere, cercare, ottenere una verità. Spesso si scontra contro un muro invalicabile. Arrampicarsi è impresa ardua, ma non demorde di un centimetro. Suo padre è stato un sindaco capace, autore di molte opere che la storia non può cancellare.

In un paese dove viene criticato Riccardo Tondi - autore di 55/56 opere infrastrutturali - solo

perché fosse fascista, perché non farlo anche con lui? Oltrepassare i confini del ricordo aprirebbe a una seconda fase: la disputa tra pareri positivi e negativi.

Oggi, 13 agosto 2025, il castelvetranese deve ricordare l’uomo, non il politico. Mettiamoci nei panni della sofferenza. Di chi ha continuato a vivere senza una verità. O almeno cerca di ottenerla. In quella stele è racchiuso un pezzo di storia. Una storia lunga. Un periodo che, a distanza di 45 anni, cerca delle risposte. Un giorno, o forse mai, verranno a galla tante verità.