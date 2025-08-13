Marinella, 41enne investito da monopattino, conducente non presta soccorso

di: Redazione - del 2025-08-13

Un castelvetranese 41enne investito in pieno da un giovane di nazionalità straniera a bordo di un monopattino mentre era intento a farsi una passeggiata a piedi a Marinella di Selinunte. L’uomo di Castelvetrano dopo essere caduto a terra si è recato al Pronto Soccorso per curare le contusioni riportate.

Il ragazzo a bordo del monopattino non si è fermato per prestare soccorso riprendendo la strada. Rabbia e disappunto è stata manifestata dall’uomo investito, evidenziando l'ormai dilagare del fenomeno dei monopattini indisciplinati che sfrecciano lungo le strade spesso non rispettando la segnaletica e i divieti esistenti.