Marinella si prepara a festeggiare il Sacro Cuore di Maria, come nacque la festa molto sentita dalla marina selinuntina

di: Redazione - del 2025-08-17

Immagine articolo: Marinella si prepara a festeggiare il Sacro Cuore di Maria, come nacque la festa molto sentita dalla marina selinuntina

Proseguono oggi le manifestazioni organizzate a Marinella di Selinunte per la Festa del Sacro Cuore di Maria: alle 19:30 si terrà la Celebrazione Eucaristica al porto, seguita alle 21:30 dall’imbarco del simulacro del Sacro Cuore di Maria per la suggestiva processione in mare, con l’offerta floreale in memoria dei caduti nel Mediterraneo. La serata si concluderà a mezzanotte con un spettacolo pirotecnico.

    • Antichissimo è il culto mariano alla marina di Selinunte. Le cronache e i documenti attestano già una piccola cappella prossima alle rovine dell'acropoli dell'antica città greca. Una più recente cappella secentesca, dedicata a Maria, fu costruita nella parte alta dell'attuale borgata ma andò in rovina verso la fine dell'Ottocento.

    La nuova chiesa venne intitolata al Sacro Cuore di Maria nel 1970 per concessione di mons. Giuseppe Mancuso ai parrocchiani che a lungo avevano invocato la costruzione di una vera e propria chiesa in luogo dei locali improvvisati che fino a quell'anno erano adibiti a luogo di celebrazione. Da lì nacque la bella tradizione della processione a mare, fonte di sostentamento per gran parte dei residenti della borgata.

