Importante colpo di mercato boliviano per la Folgore. Approda in rossonero Sebastian Parada

del 2025-08-24

Immagine articolo: Importante colpo di mercato boliviano per la Folgore. Approda in rossonero Sebastian Parada

Colpo di mercato in salsa boliviana per  la Folgore di Castelvetrano. Acquistato Sebastian Melgan Parada, talento di spessore internazionale, proveniente direttamente dal Guabirá, club di Serie A boliviana, che ha cercato in tutti i modi di trattenerlo.

    • Una trattativa lunga e complessa, condotta con passione e competenza dal Presidente Barraco, dal Direttore Gagliano, da Giancarlo Travagin e dal referente estero della società.

    Decisivo il supporto del cugino del Direttore, Cristian Acosta, figura chiave nel perfezionamento dell’accordo.

