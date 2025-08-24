Importante colpo di mercato boliviano per la Folgore. Approda in rossonero Sebastian Parada

del 2025-08-24

Colpo di mercato in salsa boliviana per la Folgore di Castelvetrano. Acquistato Sebastian Melgan Parada, talento di spessore internazionale, proveniente direttamente dal Guabirá, club di Serie A boliviana, che ha cercato in tutti i modi di trattenerlo.

Una trattativa lunga e complessa, condotta con passione e competenza dal Presidente Barraco, dal Direttore Gagliano, da Giancarlo Travagin e dal referente estero della società.

Decisivo il supporto del cugino del Direttore, Cristian Acosta, figura chiave nel perfezionamento dell’accordo.