Ex alunne della 4^B del Magistrale si ritrovano dopo 49 anni

di: Redazione - del 2025-08-25

Ci sono emozioni che il tempo non riesce a cancellare. Dopo ben 49 anni dagli esami di maturità,parte della 4^B dell’Istituto Magistrale “G. Gentile” di Castelvetrano si è ritrovata intorno a un tavolo presso la pizzeria Eolo di Tre Fontane, riportando alla luce ricordi e sorrisi che sembravano sopiti, ma che erano lì, pronti a riaffiorare. All’incontro erano presenti, come si evince nella foto in copertina, da sinistra Laura Vento, Francesca Di Giovanni Giovanna Nilo, Anna Maria Rodriguez, Susanna Elia, Giuseppina Barone, Angela Martinico e Anna Maria Li Causi.

La restante parte della classe vive fuori, chi a Palermo, chi a Milano, chi a Cecina. Inoltre nella classe erano presenti due compagne di Mazara del Vallo che Giovanna Nilo non è riuscita a contattare e così pure una compagna di Salaparuta, Marianna Maltese. Se leggeranno l’articolo potranno mettersi in contatto attraverso i social con Giovanna o con chi desiderano ed entrare a far parte del gruppo. Ognuna ha portato con sé non solo la propria storia di vita, ma anche il desiderio di ritrovare quella complicità che le aveva unite tra i banchi di scuola. Tra una pizza e un brindisi, sono tornati a vivere i corridoi del “Gentile”, le risate condivise, le ansie per le interrogazioni e l’entusiasmo per i sogni coltivati insieme.

“Sembrava che il tempo non fosse passato – hanno raccontato – ci siamo ritrovate le stesse ragazze di allora, con lo stesso affetto negli occhi”. Le partecipanti hanno sottolineato quanto questo momento sia stato significativo non solo per ripercorrere la propria giovinezza, ma anche per rinsaldare un legame che il tempo non ha scalfito.

La serata si è conclusa con la promessa di non attendere troppo per rivedersi ancora. E tutte già pensano al prossimo appuntamento: il cinquantesimo anniversario, un traguardo che sarà ancora più emozionante da festeggiare insieme, con il cuore rivolto a quegli anni che hanno segnato la giovinezza di ciascuna