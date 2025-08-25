  • A3 Conad
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre

Stop ai telefonini in classe, si "boccia" con il 5 in condotta. Le novità del nuovo anno scolastico

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - (fonte: GdS.it) - del 2025-08-25

Commenti
Immagine articolo: Stop ai telefonini in classe, si "boccia" con il 5 in condotta. Le novità del nuovo anno scolastico

Il Ministero dell'Istruzione ha diffuso infatti una circolare che dispone a partire da settembre anche per gli studenti delle superiori - al primo ciclo i telefonini erano già stati vietati - il divieto di utilizzo del telefonino durante lo svolgimento dell’attività didattica e più in generale in orario scolastico. Questa una delle principali novità che riguardano il nuovo anno scolastico che partirà a intorno alla metà di settembre. 

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Altra novità riguarda la condotta degli studenti. Chi riceverà un 5 in condotta sarà bocciato, mentre con il 6 alle superiori sarà rimandato a settembre e per essere promosso dovrà superare una prova avente per oggetto i valori di cittadinanza. Il voto sul comportamento inciderà anche sui crediti per l’ammissione all’esame di Maturità: il punteggio più alto nell’ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico può essere dato solo se il voto di comportamento assegnato è pari a nove.

    Per quanto riguarda l'esame di maturità, c'è la mano pesante su chi si rifiuterà di sostenere l’orale dopo i tanti avvenimenti accaduti quest’anno, con maturandi che, come forma di protesta, hanno rifiutato il colloquio, risultando alla fine ugualmente promossi, dal prossimo esame maturità lo studente sarà bocciato. 

  • h7 immobiliare catalanotto

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Bonsignore Carni H2 1 agosto 2025
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Notte Gialla Gibellina 2025 h2
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Rifornimento Triscina IP h2 dal 1 agosto
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Baffo’s 1 mese h2
  • a4 lisciandra
  • multimedical Tac dal 7 gennaio al 7 marzo 2025

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    23 Agosto - Il lettore scrive: "Incuria e abbandono a Triscina nei pressi del parcheggio strada 71 bis"

    22 Agosto - Il lettore scrive: "Perdita idrica da giorni in piazza Diodoro Siculo"

    14 Agosto - Il lettore scrive: “Cumuli di spazzatura in fiamme in via Manganelli, i nostri uliveti a rischio contaminazione”

    12 Agosto - Il lettore scrive: “Barca rimossa, materiali all’interno solo transennati” . La replica del Comune: “Domani la bonifica si concluderà”

    09 Agosto - Il lettore scrive: "Nei pressi della Villa Falcone-Borsellino traffico in tilt quasi tutti i giorni"

    I più letti

    46enne trovato senza vita in evidente stato di decomposizione

    Abitazione trasformata in centro estetico, finanzieri in azione in provincia di Trapani

    Camion a fuoco sull’A-29 invade la corsia opposta. Sul posto i Vigili del Fuoco

    Il sogno desiderato dell'allora Sindaco Vaccarino sul turismo ed il settore olivicolo

    Castelvetrano, via ai lavori per la Casa di comunità, ecco come cambiano sede alcuni ambulatori del Distretto Sanitario