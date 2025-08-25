Stop ai telefonini in classe, si "boccia" con il 5 in condotta. Le novità del nuovo anno scolastico

di: Redazione - (fonte: GdS.it) - del 2025-08-25

Il Ministero dell'Istruzione ha diffuso infatti una circolare che dispone a partire da settembre anche per gli studenti delle superiori - al primo ciclo i telefonini erano già stati vietati - il divieto di utilizzo del telefonino durante lo svolgimento dell’attività didattica e più in generale in orario scolastico. Questa una delle principali novità che riguardano il nuovo anno scolastico che partirà a intorno alla metà di settembre.

Altra novità riguarda la condotta degli studenti. Chi riceverà un 5 in condotta sarà bocciato, mentre con il 6 alle superiori sarà rimandato a settembre e per essere promosso dovrà superare una prova avente per oggetto i valori di cittadinanza. Il voto sul comportamento inciderà anche sui crediti per l’ammissione all’esame di Maturità: il punteggio più alto nell’ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico può essere dato solo se il voto di comportamento assegnato è pari a nove.

Per quanto riguarda l'esame di maturità, c'è la mano pesante su chi si rifiuterà di sostenere l’orale dopo i tanti avvenimenti accaduti quest’anno, con maturandi che, come forma di protesta, hanno rifiutato il colloquio, risultando alla fine ugualmente promossi, dal prossimo esame maturità lo studente sarà bocciato.